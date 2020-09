L’idée d’un retour de l’attaquant en Italie est de plus en plus insistant. Kaita Baldé Diao veut quitter Monaco et le Milan AC pourrait être une de ses destinations favorites.

Une option comme le Milan AC serait plus que la bienvenue selon Tuttosport qui informe que le joueur de 25 ans pourrait revenir en Italie avec le club cité. Keita Baldé Diao via son entourage a eu des contacts avec Sampdoria et Fiorentina. Quant aux Rossoneri, ils n’ont pas bougé pour Keita Baldé pour l’instant, mais s’ils le faisaient, il y aurait la possibilité de recruter un joueur tactiquement flexible sur un accord bon marché explique notre source.

KBD sait jouer à plusieurs postes sur le terrain tels que l’ailier droit, l’ailier gauche, l’attaquant de soutien et l’avant-centre. Et la source ajoute que Monaco est ouvert à la vente avec la formule d’un prêt avec option d’achat fixé à environ 15 M €. Cela pourrait devenir une idée concrète, mais pour l’instant Paolo Maldini et Frédéric Massara ont d’autres priorités, comme les ventes et l’achat d’un défenseur central.

L’équipe monégasque réalise jusqu’ici un bon début de saison avec deux victoires et un match nul, Monaco est sur le podium du classement de la Ligue 1. L’entraîneur Niko Kovac continue à ne plus compter sur Keita Baldé Diao, qui après avoir été écarté du stage à Pologne n’a logiquement pas été convoqué pour ces matchs. D’où l’envie du joueur de quitter et de gagner du temps de jeu ailleurs.

wiwsport.com