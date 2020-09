L’équipe de Génération Foot a privilégié dans le transfert de son jeune milieu de terrain, Pape Matar Sarr, l’intérêt du joueur et le partenariat qui le lie au FC Metz malgré les offres concrètes de grands noms du football mondial, a expliqué ce mardi à l’APS, son président, Mady Touré.

’’Oui, nous avons des offres concrètes du FC Barcelone (Espagne), de Manchester City (Angleterre), de la Juventus de Turin (Italie), de Monaco (France) et d’Udinese (Italie)’’, a déclaré le président du Génération Foot interrogé sur la signature du footballeur de 18 ans au FC Metz. Mady Touré qui a confirmé l’information parue sur le site spécialisé wiwsport, lundi, souligne les clubs cités plus haut avaient fait des offres concrètes.

’’Mais avec ses parents et ses conseillers et en respectant le partenariat avec le FC Metz, il n’était pas question de le diriger vers un club différent des Grenats’’, a-t-il dit, soulignant que le meneur de jeu ou attaquant de l’équipe nationale U17 a été transféré en même temps que son coéquipier, le gardien de but, Ousmane Ba.Et en signant au FC Metz, Pape Matar Sarr ira dans un club familial où il aura plus rapidement des repères, a estimé Mady Touré.

’’Cela ne veut pas dire que nous doutions de ses qualités, mais au FC Metz, il est susceptible d’être mieux à l’aise’’, a-t-il ajouté soulignant qu’en agissant de la sorte, Génération Foot essaie de préserver les intérêts du jeune footballeur. ’’C’est de toute façon notre crédo et cette signature est aussi importante que l’admission au baccalauréat de cinq de nos pensionnaires’’, a-t-il rappelé, relevant que trois sur le groupe de cinq nouveaux bacheliers évoluent avec l’équipe professionnelle de Génération Foot.

Le football est un raccourci pour aider à la réussite dans la vie et si cela peut aussi se faire avec les études pourquoi pas, a-t-il dit, rappelant que c’est la raison pour laquelle Génération Foot a inauguré son lycée d’enseignement général et technique en 2019.La structure basée à Déni Birame Ndaw est heureuse de voir son exemple faire tâche d’huile et avec un ambassadeur comme Sadio Mané, elle est connue à travers le monde.

’’A travers le monde, on cite Génération Foot, c’est tout à notre honneur mais ça nous pousse davantage à persévérer’’, a dit M. Touré.

wiwsport.com avec APS