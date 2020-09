Forbes, le magazine américain spécialisé dans le monde des affaires, a publié ce matin son classement des footballeurs les mieux payés au monde.

Dans ce classement on y retrouve sans surprise Lionel Messi et Cristiano Ronaldo, les deux stars dominent ce top 10 spécial qui prend en compte le salaire brut et les revenus publicitaires des footballeurs. Par contre, le meilleur footballeur africain de la saison 2018-2019, Sadio Mané reste le grand absent de cette liste. Avec un salaire qui approche la dizaine de millions d’euros par an, la star Sénégalaise est loin derrière ce classement. Son coéquipier, Mouhamed Salah est le seul africain et joueur de Liverpool qui apparaît dans le top 10. Il occupe d’ailleurs la cinquième position.

Selon Forbes, le top 10 mondial a accumulé des revenus globaux de 570 millions de dollars, soit une progression de 11% par rapport à la saison dernière, et ce malgré l’impact de la pandémie de coronavirus sur les différents championnats européens et sur l’économie mondiale.

Voici son top 10 1. Lionel Messi :126 millions $ (~ 105 millions €)

Alors qu’il s’apprête à disputer une 17e et dernière saison au FC Barcelone contre son gré, le sextuple ballon d’or peut encore profiter d’un salaire de 92 millions € (77 millions d’ €).Des émoluments qui pourraient être revus à la hausse dans quelques mois malgré ses 33 ans quand l’Argentin négociera un nouveau contrat avec son futur club. Messi peut en outre compter sur des rvenus publicitaires annuels de 34 millions $.