Représentant du Football sénégalais à la Coupe CAF, dont le coup d’envoi sera donné au mois de novembre, le Jaraaf envisage de démarrer sa préparation hivernale le lundi 21 septembre.

Un programme de reprise qui sera soumis au bureau pour la validation cet après midi. »Nous avons demain ce matin une réunion avec nos joueurs et l’encadrement technique à 15h. Apres, à 16h, il y’aura aussi une réunion de bureau pour valider le programme de reprise, informe Youssou Dial à nos confrères du journal Stades. Le vice président du Jaraaf chargé des finances de poursuivre : « On envisage de reprendre le 21 septembre et d’entrer en regroupement. Mais avant la reprise, nous envisageons de faire des tests de covid à nos jours », précise Youssou Dial.

wiwsport.com