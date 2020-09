La Fédération sénégalaise de football (FSF) vise le développement global du football en organisant des activités décentralisées à Kédougou (sud-est) et à Kaffrine (centre), a laissé entendre son président, Augustin Senghor.

Dans un entretien avec l’APS, M. Senghor souligne que ces manifestations s’inscrivent dans cette volonté d’avoir ’’une organisation horizontale en tenant compte du potentiel sur l’étendue du territoire national’’.

’’Depuis quelques années, nous avons commencé par l’organisation des compétitions de petites catégories, nous avons développé les compétitions chez les amateurs avant la tenue des deux manifestations à Kédougou et à Kaffrine’’, a rappelé Augustin Senghor.

A Kédougou, la FSF a procédé vendredi dernier à la remise de matériels didactiques aux Ligues régionales. A Kaffrine, elle a procédé samedi à la pose de la première pierre de trois sièges des Ligues régionales.

Et dans le cadre de la décentralisation de ses activités, l’instance dirigeante du football sénégalais organise ses matchs à Thiès, a rappelé le président Senghor, ajoutant que n’eût été la pandémie du Covid-19, le Sénégal aurait pensé à décentraliser la préparation du match contre la Guinée Bissau (éliminatoires CAN 2022) à Ziguinchor (sud).

Le Sénégal jouera contre la Guinée Bissau les 3-ème et 4-ème journée des éliminatoires de la CAN 2022 en novembre prochain.

Dans son acception du football, la FSF est obligée de tenir compte du potentiel des régions de l’intérieur, a assuré son président, soulignant qu’il faut certainement penser à moyen et long terme à l’érection d’une académie fédérale hors de la partie nord-ouest du pays.

’’Dans mon discours à Kédougou, j’ai expliqué que notre volonté est qu’après, on puisse penser aux étapes 2 et 3 et pourquoi pas penser à cette zone dans nos futurs centres de développement’’, a déclar » le président de la FSF.

source: APS