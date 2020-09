À un an de la fin de son contrat, le capitaine d’Arsenal Pierre-Emerick Aubameyang a prolongé son aventure jusqu’en 2023 avec les Gunners.

Auteur de 111 matchs (incluant 72 pions et quinze caviars) depuis son arrivée en janvier 2018, l’attaquant de 31 ans fait parti des hommes de base de son entraîneur Mikel Arteta. Il ne restait plus qu’une année de contrat à l’attaquant de 31 ans et son club a confirmé par la suite la nouvelle en précisant qu’il s’était engagé jusqu’en 2023.

L’attaquant Gabonais va aussi dépasser Mesut Özil et ses 350.000 livres (380.000 euros) hebdomadaires de salaire pour devenir le joueur le mieux payé du club, avance aussi la presse britannique, sans donner le montant exact de ses revenus.

wiwsport.com