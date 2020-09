Le portier de 28 ans a passé avec succès sa visite médicale à Londres. Edouard Mendy ne devrait pas tarder à rejoindre officiellement pour les Blues.

Selon Dailystar, la huitième recrue de Chelsea ne devrait pas tarder à etre officialisé. Le transfert de plus de 24 millions d’euros d’Edouard Mendy à Chelsea est «presque terminé». Le gardien rennais a passé son examen médical dans l’ouest de Londres ce week-end. Rappelons qu’il ne s’est pas entraîné vendredi matin après s’être entretenu avec des responsables rennais sur sa sortie potentielle.

Plus tard dans la journée, le club français a accepté des frais initiaux de 18 millions de livres sterling pour le buteur du Sénégal, qui pourraient éventuellement atteindre 24 millions d’euros avec des bonus. Il a ensuite obtenu la permission de rejoindre à Londres et de subir son examen médical au cours du week-end, après avoir déjà convenu de conditions personnelles avec les Bleus. Et selon The Athletic , le transfert de Mendy à Chelsea est «presque terminé».

wiwsport.com