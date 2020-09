Alors que le gardien de Rennes Édouard Mendy est pisté par Chelsea, le club breton souhaitait que l’attaquant de l’équipe de France soit mis dans la balance.

Le transfert d’Édouard Mendy vers Chelsea est en très bonne voie, lui qui était absent lors de la victoire de Rennes à Nîmes (4-2), dimanche, pour des « petits pépins physiques ».

Alors que les discussions entre les deux clubs sont désormais très avancées, Rennes aurait souhaité, dans un premier temps, recevoir 40 millions d’euros et obtenir le prêt gratuit du champion du monde français Olivier Giroud (33 ans, sous contrat jusqu’en 2021). Depuis, on s’oriente vers un montant compris entre 20 et 30 millions d’euros pour le transfert du gardien de 28 ans, sous contrat avec Rennes jusqu’en 2023.

France Football