Edouard Mendy à Chelsea, c’est déjà fait. Le gardien de but sénégalais a passé sa visite médicale avec succès.

Il va s’engager avec Chelsea en provenance du Stade Rennais. Le gardien de but sénégalais Edouard Mendy va rejoindre les blues et continuer sa progression. Certains observateurs estime qu’il va récupérer la place de numéro à la place de Képa.

Cette arrivée imminente mettra encore plus de pression à Kepa. L’ancien gardien de but de Chelsea, Fulham et Leicester City, Schwarzer, pense que Mendy entrera probablement dans le onze de départ de Lampard. « Il est évident qu’il y a des points d’interrogation sur Kepa, je pense que son taux d’arrêts la saison dernière était le pire de la Premier League », a déclaré Schwarzer à Goal.

« Il n’a clairement pas passé un bon souvenir là-bas. Je pense que cela n’a pas été entièrement sa propre faute – en défense, Chelsea n’a pas été à son meilleur niveau. Je pense que le transfert à Chelsea a été astronomique et en plus le fait qu’ils ont payé un record du monde pour lui au poste de gardien, ça a été vraiment difficile. Je ne pense tout simplement pas qu’il a progressé autant qu’ils l’espéraient, d’où le fait qu’iils croient qu’ils doivent faire appel à un autre gardien pour vraiment le pousser. Je serais surpris s’ils recrutent Mendy et qu’ils n’attendent pas trop longtemps avant de le placer en tant que numéro un. Cela pourrait être très triste pour Kepa et il peut penser qu’il a peu de chances de rester », a ajouté Schwarzer à Goal.

