Selon les rapports de La Gazzetta dello Sport, la piste qui devrait conduire Koulibaly à Manchester City est encore plus compliquée.

En fait, le temps presse et le risque de faire sauter l’opération est bien réel. Guardiola veut le défenseur mais le coût estimé est de 70 millions d’euros. De Laurentiis, cependant, n’abandonne pas et demande au moins 5 de plus pour Kalidou.

Le club anglais croit fermement aux capacités de Ramadani mais si rien ne change avant dimanche, Napoli pourrait l’aligner pour le match contre Parme valable pour la première journée du championnat. Koulibaly a encore un contrat jusqu’en 2023 et fait partie intégrante du projet technique. L’entraîneur Gattuso ne verrait pas d’inconvénient à ce qu’il reste disponible.

