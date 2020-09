Le FC Sochaux-Montbéliard a fait un match nul (0-0) ce soir face à Toulouse qui était à domicile. Aucun des deux équipes n’a marqué de but, un point précieux pour l’équipe de Omar Daf qui a apprécié le contenu du match.

Tous les joueurs sénégalais étaient sur la pelouse aujourd’hui. Ousseynou Thioune a été remplacé, Rassoul Ndiaye est entré à la fin du match. Le FC Sochaux a décroché un point lors de ce déplacement. « On est venu ce soir avec un groupe réduit, les 18 « valides ». Ils ont fait preuve de caractère, avec 7 points face à ces adversaires on réalise un très bon début de saison. Tactiquement on a fait ce qu’il fallait pour les bloquer. Je savais qu’offensivement on allait avoir du mal ce soir, mais défensivement on a été très solide. C’est un très bon point ce soir » a expliqué le technicien en conférence de presse, des propos rapportés sur la page Twitter du club.

🔚 C'est terminé au Stadium de Toulouse. Face à une belle équipe du @ToulouseFC, le FCSM se sera accroché et ramène un bon point de son déplacement en Occitanie. #TFCFCSM (0-0) pic.twitter.com/Oqpxpk9mrJ — FC Sochaux-Montbéliard (@FCSM_officiel) September 14, 2020

Son club occupe désormais la 3e place du classement après deux victoires. « Maintenant j’attends des renforts pour tenir sur la longueur, notamment avec la règle des 5 changements qui favorise les gros effectifs. Le FC Toulouse continue de se renforcer, mais nous avons joué sur nos principes et mon équipe progresse » s’est il réjouit. Pour le prochain match, Sochaux va accueillir Rodez, le 19 septembre prochain.