Super Lig – Début réussi pour Mame Biram Diouf qui a joué son premier avec son club. Hatayspor a pris le meilleur sur Basaksehir.

Belle entrée en matière pour le club promu en élite turc. Hatayspor qui avait donné le ton lors du match amical samedi passé face à Galatasaray qui s’est soldé par un nul (1-1), a battu Baseksehir (2-0) pour le compte de la première journée de la Super Lig.

Un duel entre Mame Birame Diouf et Demba Ba titularisés. Nos deux attaquants n’ont pas marqué de but et le premier cité a été remplacé par le milieu de terrain malien Adama Traoré (lui aussi nouveau dans l’équipe en provenance de Monaco). Seul Dame Diop manquait à l’appel.

wiwsport.com