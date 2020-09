Actuellement en tête des classements des meilleurs buteurs après le premier match de la saison, Mohamed Salah a bien débuté la saison avec Liverpool.

La légende de Manchester United Gary Neville pense que le duo africain partage des similitudes avec l’ex-tandem de Man Utd, Ronaldo et Wayne Rooney. Salah dépassera le niveau de Mané et pourrait devenir le meilleur du monde

“Vous pensez à la différence de mentalité entre Mané et Salah. Mané est sympathique, je pense que les joueurs l’aiment probablement, il donne tout chaque jour, il fera le truc altruiste pour l’équipe. Ensuite, vous regardez Salah de l’autre côté. Il ne passe pas parfois à son coéquipier, il sera un peu plus égoïste, un peu moins sympathique à cause de ça, probablement pour les fans, et par certains de ses coéquipiers. Mais ensuite, je le considère comme une sorte d’outsider comme quelqu’un que tu regardes en pensant:” C’est un tueur absolu sur le terrain”, a-t-il expliqué sur Sky Sports.

Et tandis que les trois premiers de Liverpool sont bien loués pour leur rôle dans la domination du club, Neville estime que la nature «égoïste» de Salah peut le propulser à un niveau bien supérieur. Selon l’ancien défenseur de Manchester United, Mohamed Salah dépassera le niveau de son coéquipier Sadio Mané et pourrait devenir le meilleur joueur du monde.

“Je pense que Salah finira par dépasser Mané, non pas parce que Mané n’est pas un grand joueur, car Rooney était un grand joueur aussi. Mais la raison pour laquelle ces joueurs sont différents, c’est qu’ils ont quelque chose ici qui signifie qu’ils rentrent chez eux la nuit et qu’être le meilleur joueur du monde fait vibrer leur monde. Alors qu’en fait un Rooney ou un Mané, ils sentent que l’équipe doit gagner, je dois tout donner, me battre pour mes joueurs. Salah ne fait pas ça”, a-t-il ajouté.

wiwsport.com