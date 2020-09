Impressionnants ce week-end, les lions ont enregistré de belles performances. Dans cette équipe type, trois attaquants et deux milieux de terrain sénégalais ont marqué des buts.

Chaque journée de championnat, wiwsport.com dévoilera son équipe type. Le meilleur « onze » sénégalais du week-end. A noter que les gardiens de but sénégalais ainsi que les arrières gauche ne se sont pas illustrés ce week-end.

Gardien de but

Les gardiens de but sénégalais ne se sont pas illustrés ce week-end. Alfred Gomis a perdu face à Brest, Dijon s’est incliné 0-2. Edouard Mendy n’a pas joué avec Rennes. En instance de départ, le gardien de but sénégalais pourrait rejoindre la Premier League dans les jours à venir.

Cheikhou Kouyaté

Il a enregistré une belle performance avec Crystal Palace. Cheikhou Kouyaté a joué en défense centrale avec son équipe. Il a gagné beaucoup de duels et permis à son équipe de remporter la victoire face à Southampton.

Ousseynou Ba et Pape Abou Ciisé

Samedi soir, l’Olympiakos et l’AEK Athènes s’affrontaient en finale de la Coupe de Grèce. Le match a tourné à l’avantage des équipiers de Ousseynou Ba. Toujours constant en défense centrale, il est aligné avec son compatriote Pape Abou Cissé. Les deux joueurs sénégalais ont participé au sacre de leur équipe en empêchant l’équipe adverse de revenir à la marque et assurer la victoire.

Youssouph Sabaly

Dans ce onze type, Youssouph Sabaly est placé naturellement comme arrière droit. Le défenseur sénégalais est actuellement le plus perforant des arrières droits sénégalais. Face à Lyon en championnat, il est élu homme du match. Youssouph Sabaly rassurait ses partenaires par sa lucidité et sa technique balle au pied, sortant gagnant par moments de situations très délicates.

Moustapha Name

Buteur avec Paris FC, Moustapha Name a inscrit son premier but de la saison. Son équipe a battu Amiens de Moussa Konaté et il marque le deuxième but de Paris FC à la 57e minute de jeu. Moussa Konaté a joué 68 minutes dans cette rencontre. L’attaquant sénégalais n’a pas été décisif dans ce match.

Sofiane Diop

Il a inscrit un magnifique but et enregistre sa première réalisation de la saison. C’est à la 5e minute de jeu que le franco-sénégalais a ouvert le score pour le club monégasque. Auteur d’une belle prestation, Sofiane Diop a marqué pour l’AS Monaco face à Nantes pour le compte de la troisième journée de Ligue 1 (2-1).

Jamal Thiaré

Battu lors de son premier match de la saison à Troyes (0-2), le Havre a enchaîné une deuxième victoire consécutive ce samedi après-midi sur la pelouse de Guingamp. Dès la 6e minute, c’est Jamal Thiaré qui mettait les siens sur de bons rails. Dominateurs, les locaux étaient surpris une seconde fois juste avant la pause sur un nouveau but de Jamal Thiaré (45e, 0-2). En forme, le buteur sénégalais s’offrait donc un second but juste avant la pause et mettait les siens à l’abri.

Pape Ibnou Ba

Niort FC a battu Nancy ce samedi en championnat. Pape Ibnou Ba a inscrit le seul but du match. Ibnou Ba a profité d’une transmission manquée de Ciss pour Cissokho pour inscrire le but victorieux pour son équipe à la 55e minute de jeu.

Aliou Badji

Face à Ismaily pour le compte de l’avant-dernière journée du championnat, Al Ahly d’Aliou Badji a dominé son adversaire sur le score de 3 buts à 0 avec une réalisation de l’attaquant sénégalais également auteur d’une passe décisive. L’ancien joueur de Casa Sports a inscrit son quatrième but de la saison.

wiwsport.com