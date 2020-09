Mamadou Niang s’est exprimé sur le clasico entre le PSG et Marseille qui aura lieu ce dimanche. A l’époque de l’ex international sénégalais, c’était le club Phocéen qui faisait office de favori dans cette rencontre.

Mais depuis pratiquement 10 ans, le club francilien a pris le pouvoir. Mamadou Niang montre la voie à suivre aux Phocéens pour créer l’exploit ce soir (19h GMT) au Parc des Princes.

« À mon époque, on n’y allait jamais avec de l’appréhension, de la peur. On était confiants, concentrés, sûrs de notre valeur. On ne s’adaptait pas à l’adversaire. Cela restait un match important, mais la pression était de leur côté, on était le plus souvent devant eux au classement. Chez nous, on était favoris, chez eux, c’était du 50-50 », a-t-il déclaré dans les colonnes de L’Equipe.

