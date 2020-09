Héros du match complètement dingue de Liverpool face à Leeds hier (victoire 4-3), Mohamed Salah a démarré sa saison sur des bases très élevées. Son triplé face aux hommes de Marcelo Bielsa est son troisième inscrit en Premier League depuis son arrivée chez les Reds durant l’été 2017.

L’Egyptien, toujours invaincu en championnat d’Angleterre à Anfield, en est désormais à 52 buts inscrits en 63 matchs disputés dans le stade mythique des Reds. En Premier League, seules les légendes Michael Owen (63 buts), Steven Gerrard (69 buts) et Robbie Fowler (85 buts) ont trouvé le chemin des filets à Anfield plus souvent que l’ancien joueur de l’AS Roma. Sur ces bases-là, Salah devrait facilement entrer sur ce podium en mai prochain.

A 𝒔𝒆𝒏𝒔𝒂𝒕𝒊𝒐𝒏𝒂𝒍 Anfield record in the @premierleague for @MoSalah 🤩 pic.twitter.com/zAuyVT6UtN

— Liverpool FC (@LFC) September 13, 2020