Le Havre s’est imposé 3-1 sur la pelouse de Guingamp lors de la 3e journée de Ligue 2. Une équipe havraise ultra réaliste qui a profité du doublé de son buteur Jamal Thiaré.

L’attaquant a aussi provoqué le csc de Jérémy Mellot en seconde période. Interrogé au micro de beIN Sport, Jamal Thiaré s’est confié sur son premier doublé en Ligue 2 et son nouveau statut :

« C’est mon premier doublé en Ligue 2. Cette année j’ai un statut, il faut que j’assume mes responsabilités. Tino Kadewere n’est plus là, je sais que le club compte énormément sur moi. Il fallait que je commence cette saison de belle manière, pour leur montrer qu’ils ne se sont pas trompés sur moi. Cet après-midi, on était pas forcément très bien sur le terrain mais on a su user de notre force mentale pour prendre le meilleur. »

source: maligue2