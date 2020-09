Dans l’attente interminable du dénouement du dossier Habib Diallo, en partance mais toujours là, l’animation offensive de Metz se cherche, avant le déplacement des Lorrains à Lille, ce dimanche (13 heures).

Même s’il s’est montré « prudent sur le chiffre », Bernard Serin, le président du FC Metz, a reconnu en juillet avoir « prévu dans le budget le transfert de Habib Diallo. » Or, l’attaquant international sénégalais (25 ans, 4 sélections, 1 but), meilleur buteur de son équipe la saison dernière (12 réalisations en L1), est toujours présent. Muni d’un bon de sortie avec un contrat courant jusqu’en juin 2022, il attend encore, comme son club, l’offre idoine (supérieure à 15 M€). Elle pourrait venir de Premier League, en particulier de Tottenham, sa priorité, même s’il existe d’autres pistes.

Mais d’ici à la fin du mercato, le 5 octobre, il reste cinq matches délicats aux Grenats : à Lille ce dimanche (13 heures), à Paris mercredi, devant Reims dimanche prochain, à Marseille le 26 septembre et contre Lorient le 4 octobre. « Tout le monde aurait préféré que son cas soit déjà réglé, reconnaît l’entraîneur messin, Vincent Hognon. Mais Habib s’entraîne bien et il est prêt à jouer mentalement, malgré un certain retard physique. »

L’Equipe