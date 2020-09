Scott Dann a décrit Cheikhou Kouyate comme le « meilleur joueur » après la victoire 1-0 de Crystal Palace face à Southampton en match d’ouverture de la saison 2020-21 de Premier League.

Les Eagles ont terminé la campagne précédente avec des séries de défaites lors de leurs huit derniers matchs, dont sept se sont soldés par des revers. Cependant, ce week-end, ils ont fini à empocher les trois points grâce au but de Wilfried Zaha à la 13e minute, qui était son 60e but (37 buts, 27 passes).

L’organisation défensive de Palace a également été cruciale pour la victoire avec un Cheikhou Kouyaté en partenariat avec Dann en défense centrale. L’international sénégalais de 30 ans a bloqué un tir, effectué un tacle, deux dégagements et n’a pas été dribblé pendant les 90 minutes qu’il a jouées.

Il a joué 35 matchs dans l’élite la saison dernière, en enregistrant 29 titularisations. Son temps total passé sur le terrain était de 2 535 minutes. Il a réalisé en moyenne 1,2 interceptions par match, 1,6 dégagements et 1,9 plaqués et n’a commis aucune erreur qui a conduit à un but.

La moyenne du total des duels remportés par le milieu de terrain sénégalais était de 5,7 (55%), 2,6 (57%) aériens et 3,1 (54%) au sol. Il a également réalisé en moyenne 18 passes précises par match (74%), dont 9,5 (82%) dans sa moitié de terrain et 8,5 (64%) dans la moitié de terrain adverse.

« Cheikhou Kouyaté est un joueur de haut niveau. Il peut jouer au milieu de terrain et il a montré qu’il est capable d’évoluer en défense centrale. Il joue comme ça depuis la fin de la saison dernière », a déclaré Dann. Il avance: « Nous avons terminé la saison dernière par de mauvais résultas. Nous avons travaillé dur avant la saison pour nous assurer de commencer cette nouvelle saison d’une manière différente. Cette performance et les trois points sont très importants pour l’avenir ».

wiwsport.com