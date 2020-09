C’est l’un des nouveaux hommes forts du Paris FC, solide leader de L2 après sa victoire à Amiens (2-1 ).

Arrivé de Pau (National) cet été, Mustapha Name, 25 ans, n’a pas tardé à trouver ses marques en L2. Buteur ce soir, l’ancien joueur de l’AS Douane se prononce. “On est vraiment contents. C’est un soulagement de repartir avec les trois points car c’était un match important qui nous permettait de confirmer. Amiens descend de L1, c’est une grosse équipe de L2”.

“On ne s’attendait pas à une partie de plaisir mais on était venus pour rapporter un résultat positif. On a su répondre présent. Le coach nous avait prévenus. On s’attendait à ce qu’Amiens presse haut et envoie de longs ballons. Mais on n’a rien lâché jusqu’au bout. Ce n’est pas facile dans ces genres de match. Je suis très content de marquer. Je dédie ce but à ma nièce et à Marvin Gapka”.

🎥 La réaction de Moustapha Name après la victoire à Amiens.@GakpaMarvin, il y a un message pour toi !#TeamPFC pic.twitter.com/3WCU2UtT96 — Paris FC (@ParisFC) September 12, 2020

