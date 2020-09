Mbaye Niang n’a pas participé à l’entraînement du Stade Rennais, ce vendredi. Cette nouvelle absence de l’international sénégalais a été rapproché par les médias à ses envies de départ. M’Baye Niang a communiqué vendredi sur les réseaux sociaux pour rappeler qu’il était toujours un joueur du Stade Rennais. Son entraîneur Julian Stéphan y apporte des précisions et évoque une blessure de son attaquant.

Mbaye Niang n’a pas participé à l’entraînement collectif ce vendredi, à deux jours d’un match à Nîmes lors de la troisième journée de Ligue 1.

Ce non-participation à la session collective constitue un nouvel épisode dans la relation tendue avec entre le buteur et son club. L’international sénégalais semblerait plus que jamais sur le départ et ne sera pas retenu par le Stade Rennais en cas d’offre suffisante. Il ne devrait pas être dans le groupe pour le match à Nîmes dimanche.

Présent face à la presse ce jeudi, Julien Stéphan a dévoilé les raisons de l’absence de Mbaye Niang à l’entraînement. Selon le technicien, le Sénégalais est blessé.

“Ce n’est pas une nouvelle absence à l’entraînement. Là il y a un problème physique. On a de très bonnes relations et on discute en toute franchise. Cela sera trop juste pour dimanche mais pas de souci pour les semaines à venir. Sans souci physique il aurait postulé pour le déplacement à Nîmes’’, a expliqué fermement l’entraîneur de Rennes repris par Senego.

Le coach du Stade Rennais a également répondu à Pierre Menes, lors de sa dernière sortie sur Mbaye, qui, sur Canal+, avait fustigé un entraîneur « pas foutu d’emmener Niang au Portugal ».

« J’ai entendu un journaliste de Canal Plus dire que je n’avais pas été foutu d’amener M’Baye Niang à Benfica, et du coup que je ne comptais plus sur lui. Le devoir d’information est fondamental, or ça c’est de la manipulation. Il se trouve que M’Baye ne s’est pas présenté à l’entraînement la veille. C’est facilement vérifiable et ça aurait dû être vérifié. Ensuite, j’ai montré avec M’Baye que ce soit à Nice où il a joué 90 minutes (en amical), ou le premier match à Lille où il était titulaire, que c’était une option devant. », réplique-t-il dans L’Equipe.

