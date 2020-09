Thomas Tuchel a lancé le classique face à l’OM en déclarant que le PSG était favori, en conférence de presse.

« Nous sommes toujours favoris », c’est en ces quelques mots que Thomas Tuchel a lancé le Classique face à Marseille, lui qui enregistrera plusieurs retours bienvenus avant ce choc prévu dimanche. Le technicien a râlé au passage face à la programmation, pour un match qui arrive bien trop tôt dans la saison selon lui.

« Mais ça ne change rien pour nous si quelqu’un pense que Marseille est favori ou non. On doit montrer le meilleur visage possible. Ce n’est pas le meilleur moment. Est-ce qu’on est prêts pour jouer le plus grand match du monde ? Non. Mais c’est comme ça. Des joueurs font leur retour, on décidera demain matin. Dimanche, j’attends un match difficile contre une équipe qui a l’avantage d’être préparée pour ce rendez-vous. Mais on est compétitifs et tous les joueurs veulent jouer. On sait que nos supporters veulent qu’on gagne ce match et on va tout faire pour », a asséné le coach allemand, qui a encore étalé son incompréhension au micro de football365.

