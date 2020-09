C’est sans doute l’affiche la plus attendue de la première journée de Premier League. Ce samedi, à partir de 16 h 30, Liverpool, le champion en titre, va accueillir Leeds, son homologue de Championship, entraîné par Marcelo Bielsa.

L’attaquant sénégalais va débuter cette rencontre. Sadio Mané aligné par Klopp sera en attaque avec le trio habituel, Salah et Firimino.

Here’s how we line up for our @premierleague opener 👊🔴#LIVLEE

— Liverpool FC (@LFC) September 12, 2020