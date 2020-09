Kaffrine a abrité ce samedi la cérémonie officielle de pose de première pierre des sièges des ligues régionales de football de Kaffrine, Kaolack et Fatick, en présence du ministre des Sports, Matar Ba.

Ce projet de construction des sièges des ligues de football de ces trois régions du centre du pays est financé par la Fédération sénégalaise de football (FSF) à hauteur de 107 millions de francs, a-t-on appris lors de la cérémonie.

‘’Ces ligues ont été choisies pour lancer le démarrage de la construction des infrastructures dédiées aux ligue de football du Sénégal afin de pouvoir concilier notre vision avec nos actes c’est-à-dire assurer un développement à la base du football’’, a commenté le président de la FSF.

Il s’agit de renforcer les capacités de nos ligues régionales, des démembrements de la fédération pour qu’elles puissent mener à bien la gestion de proximité’’, a ainsi expliqué Me Augustin Senghor.

‘’Le comité exécutif de la FSF a décidé de financer sur fonds propres la construction de ses trois ligues de football (Kaffrine, Kaolack et Fatick)’’, a-t-il précisé, assurant qu’à terme, les 14 régions du pays seront dotées de sièges fonctionnels.

Présentant la maquette, il a indiqué que le bâtiment de chacune de ces trois ligues sera composé d’un bloc pour le président et ses dépendances, d’un bloc pour le secrétaire général et ses dépendances, et d’un autre pour le directeur technique régional.

‘’Cette cérémonie participe à la promotion du football sénégalais. Nous avons été finalistes lors de la dernière coupe d’Afrique des nations. Mais le travail ne doit pas se limiter à l’international. La promotion du football au niveau local est un important plier’’, a réagi le ministre des Sports.

Il a ainsi félicité le président de La fédération de football pour cette politique d’érection de sièges pour les ligues régionales. ‘’Cela montre l’attachement que vous avez pour le développement du football sénégalais. Ce que vous avez fait aujourd’hui vient rejoindre la vision du chef de l’Etat. Vous êtes en train de concrétiser le pôle du Sine –Saloum car vous lancez les travaux à partir de Kaffrine mais cela touche Fatick et Kaolack’’, a ajouté le ministre des sports.

En marge de la cérémonie, la FSF a offert aux ligues régionales de football du centre du pays, aux clubs amateurs et professionnels ainsi qu’aux deux centres de développement de la fédération, du matériel sportif d’une valeur de plus de 86 millions de francs Cfa.

source: APS