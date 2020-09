À l’issue d’un match 7 étouffant jusqu’à l’ultime seconde, les Boston Celtics ont arraché la victoire (92-87) contre Toronto, samedi dans la bulle d’Orlando, et obtenu le droit de défier Miami en finale de conférence Est.

Le match 7 de la demi-finale de conférence Est entre les Boston Celtics et les Toronto Raptors a tenu toutes ses promesses avec du suspense jusque dans les ultimes secondes. Boston, qui a toujours eu la main dans cette série (2-0 puis 3-2), a pris le dessus au final sur quelques détails (92-87) sous l’impulsion d’un Jayson Tatum rayonnant (29 points, 12 rebonds, 7 passes).

Kyle Lowry et les Raptors, dont les intérieurs Pascal Siakam (13 points) et Marc Gasol (6 points) ont une nouvelle fois déçu, abandonnent donc leur titre, le seul de leur histoire, quinze mois après avoir causé une surprise de taille en battant les Golden State Warriors en finale (4-2).

🔥 @jaytatum0 comes up HUGE in GAME 7! 🔥 29 PTS | 12 REB | 7 AST | 4 3PM ECF begin Tues. (9/15) on ESPN pic.twitter.com/ftHiZw88cb — NBA (@NBA) September 12, 2020

Boston disputera sa 36e finale de conférence – le deuxième total de la NBA derrière les 40 des Lakers – face à Miami, tombeur avec autorité de Milwaukee (4-1), pourtant grand favori de la conférence Est. Le niveau d’intensité promet d’être à nouveau maximal entre les deux équipes qui concèdent le moins de points depuis le début des play-offs (101,3 pour Boston ; 103,7 pour Miami).

Vendredi, l’action la plus marquante du match a été le contre de Marcus Smart (1,91 m), élu dans le meilleur cinq défensif de la NBA depuis deux ans, sur un double pas de Norman Powell à 58 secondes de la fin. Les Raptors, qui ont été menés durant tout le quatrième quart-temps d’un match globalement serré (12 points d’avance au maximum pour Boston ; 19-7, 5e), venaient de passer un 5-0 qui leur avait permis de revenir de -7 (89-82, 3’27 à jouer) à -2 (89-87).

Fred Van Vleet a ensuite manqué l’égalisation à trois points à 12 secondes de la fin alors que Tatum avait laissé un espoir aux Raptors en ratant un lancer-franc, laissant l’écart à une possession (90-87). Cette élimination a donc un goût frustrant pour les Canadiens, même si elle n’efface en rien leur parcours remarquable (2e meilleur bilan de la saison régulière) et même inattendu malgré leur statut de tenant du titre, en raison du départ non compensé de Kawhi Leonard aux LA Clippers, récompensé par le trophée de meilleur entraîneur décerné cette saison à Nick Nurse.

What a season for the defending champs. pic.twitter.com/hlEFHISgCr — NBA (@NBA) September 12, 2020

« C’est une défaite très difficile à encaisser mais ils ont gagné, il faut leur tirer un coup de chapeau. Ce sont eux qui joueront contre Miami et auront une chance d’aller en finale », a regretté Lowry, rappelant par cette allusion que le tableau de l’Est a été bouleversé par la sortie de route des Bucks de Giannis Antetokounmpo. Une ouverture dont tenteront de profiter les Celtics avec la perspective, lointaine et incertaine mais toujours possible, d’un duel fameux face aux éternels rivaux des Lakers en finale. Mais avant cela, « Miami est une équipe différente, unique, on devra être prêt », a prévenu leur coach Brad Stevens.

L’Equipe