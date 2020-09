Paris FC de Moustapha Name continue son parcours sans-faute. Après Chambly (3-0), Valenciennes (1-0 ), ils remportent un troisième succès.

Moustapha Name et son équipe occupent seule la tête du classement avec neuf points, avec deux longueurs d’avance sur Caen et Niort. Les Normands ont déroulé à Rodez (3-0), tandis que les Chamois ont dominé Nancy (1-0).

Après s’être sauvé de justesse la saison dernière (17e), un vent nouveau souffle sur le club de la Capitale, matérialisé par l’arrivée du Royaume du Bahreïn comme actionnaire et sponsor principal. Le milieu de terrain sénégalais enregistre une note de 7,3.

Moustapha Name a inscrit le deuxième but de Paris FC à la 57e minute de jeu. Moussa Konaté a joué 68 minutes dans cette rencontre. L’attaquant sénégalais n’a pas été décisif dans ce match.

