Battu lors de son premier match de la saison à Troyes (0-2), le club normand a enchaîné une deuxième victoire consécutive ce samedi après-midi sur la pelouse de Guingamp.

Vainqueur d’Amiens il y a deux semaines (1-0), le HAC a donc remis ça en venant à bout de l’En Avant. Dès la 6e minute, c’est Thiaré qui mettait les siens sur de bons rails. Dominateurs, les locaux étaient surpris une seconde fois juste avant la pause sur un nouveau but de Jamal Thiaré (45e, 0-2).

En forme, le buteur sénégalais s’offrait donc un second but juste avant la pause et mettait les siens à l’abri.

C'est fini au Roudourou ! Le #HAC s'impose 3 à 1 (Thiaré, 6e et 45e, Mellot csc, 69e) ! Une très belle performance pour les hommes de Paul Le Guen !💙💙💙#EAGHAC (1-3) pic.twitter.com/zSNpaZv9Cl — HAC Football ⚽️ (@HAC_Foot) September 12, 2020

