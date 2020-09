Moussa Wagué ne fait pas partie du groupe de Koeman qui va représenter le FC Barcelone ce samedi en match de préparation de la saison. Le défenseur sénégalais qui vient d’un prêt à Nice est de retour à Barça et avait commencé à s’entraîner avec son équipe.

Pisté par pas mal de clubs comme West Ham ou Besiktas, Moussa Wagué devrait prendre une décision si toutefois il ne fait pas partie des plans de Koeman pour la saison. Le coach hollandais vient d’arriver pour relever le FC Barcelone.

#Culers, here is your squad for the first match of the preseason! 💪🔵🔴 #BarçaNastic pic.twitter.com/DvLtMRPiFT

— FC Barcelona (@FCBarcelona) September 12, 2020