La CRBS (Convergence pour le Renouveau du Basketball), est une plateforme de réflexion (ne disposant d’aucun récépissé et n’est nulle part enregistré comme association ou structure ) qui regroupe plus d’une centaine d’acteurs ( membres de clubs, anciens joueurs, entraîneurs, formateurs, arbitres et officiels de tables). son unique objectif actuel est de produire un mémo en six (6) thématiques :

1- Developpement à la base, Formation des cadres techniques et reconversion.

2- Organisation, Financement et Déroulement des Championnats N1 et N2.

3-Gestion des équipes Nationales.

4-Gestion Administrative et Gouvernance Financière.

5-Le Basketball dans les Régions, Défis et perspectives.

6-Éducation et Conscientisation des jeunes acteurs…Éthique et Déontologie pour une bonne relève.

L’ensemble des ces thèmes ont trait à l’état actuel du basket-ball par un diagnostic objectif et la proposition de solutions concertées en vue de les partager avec les acteurs , la Fédération Sénégalaise de Basketball et notre tutelle, le Ministère des Sports; un point de vue objectif de notre perspective d’acteurs.

Bien que le droit d’association soit consacré par la Constitution du Sénégal, nous tenons à réaffirmer que l’ensemble des clubs et licenciés affiliés à la FSBB prenant part à la réflexion de la CRBS reconnaissent l’autorité et la légitimité de la FSBB qui est la fédération à laquelle ils ont librement et bien naturellement choisi d’adhérer à travers leurs clubs ou leur historique de joueur de basketball.

Fort de cette liberté consacrée , nous n’acceptons pas qu’une interprétation souvent intéressée de nos textes, une dictature qui ne dit plus son nom, l’acharnement, les menaces et le harcèlement, une agression permanente de nos droits et libertés individuelles de citoyens sénégalais ayant choisi le sport comme vecteur de contribution à la vie associative, soient la constante au quotidien dans nos rapports avec notre Fédération et ses élus.

Dès lors , les six (6) membres du forum dénommé CRBS cités par le Secrétaire Général Adjoint de la FSBB sur la lettre d’information Numéro 147/2020/FSBB/SG en date du 26 Août 2020, se sont concertés et ont décidé de porter plainte solidairement contre le signataire de cette lettre d’information (largement diffusée dans la presse et auprès des acteurs à travers les ligues régionales) ainsi que toutes les autres personnes ayant participé à cet abus d’autorité et cette campagne de dénigrement (diffusion de fausses informations) à leur encontre.

Et mieux, réfutons nous la qualité et l’autorité du signataire qui ne peut se prévaloir des prérogatives du Secrétaire Général de la FSBB qui doit, selon nos textes, être un cadre administratif du Ministère des Sports (poste vacant n’ayant pas été pourvu depuis le départ de l’ancien Secrétaire Général il y a trois ans).

Nous rappelons que les textes et règlements de la FSBB ne sont pas au dessus des lois en vigueur au Sénégal.

Continuant la large réflexion menée avec plus d’une centaine d’acteurs réunis au sein de la Convergence pour le Renouveau du Basketball Sénégalais, nous livrerons dans les jours prochains les conclusions de nos travaux pour le bénéfice exclusif du basketball sénégalais et du mouvement associatif.

Vous priant de continuer à respecter les mesures barrières édictées par les autorités sanitaires et sécuritaires contre la pandémie COVID-19, nous vous souhaitons un excellent week-end.

Pour la CRBS, le Porte Parole du Jour Magatte DIOUF Excellence Basket Club Louga

