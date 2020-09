S’adressant au président de la fédération sénégalaise de football, Me Augustin Senghor, le ministre des sports de rassurer par rapport à l’organisation prochaine de la Can de Beach Soccer.

“Mr le président de la fédération sénégalaise de football. Je voudrais vous féliciter. Le comité exécutif de la CAF, vous a encore fait confiance pour abriter la prochaine CAN de Beach Soccer. Bien évidemment, c’est l’État qui vous accompagne mais la confiance, c’est vous qui l’avez gagné au niveau africain. Et cette CAN sera au même niveau que la CAN senior de football. Nous allons mettre tout un dispositif pour réussir ce grand evénement africain qui ne sera que rendre un hommage mérité à nos acteurs du Beach Soccer, qui ont été plusieurs fois champions d’afrique…”

Matar Ba de poursuivre. “Et vous annoncez qu’hier j’ai reçu le comité olympique et nous espérons que d’ici 1 mois, nous allons partager avec vous le nouveau code du sport sénéglais pour prendre vos suggestions, créer une rupture et aller de l’avant pour mieux encadrer notre sport. C’est comme ça qu’on ira de l’avant avec l’ensemble des sénégalais…”

source: dakaractu