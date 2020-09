La première division Turque communément appelé Super Lig va reprendre ses droits ce vendredi avec des matchs dans des stades vides à la lumière de la pandémie de coronavirus.

Pour cette nouvelle saison, comme chaque année d’ailleurs, nombreux sont des joueurs sénégalais qui seront de la partie. Voici le point avec wiwsport.com.

Mame Baba Thiam, Fenerbahce

Pour sa première saison sous les couleurs de Fenerbahce, l’attaquant international Sénégalais, Mame Baba Thiam, arrivé cet été chez les Jaune-Noir est très attendu pour confirmer sa saison dernière année avec Kasimpasa, où le joueur de 27 ans avait marqué 12 buts sur les 27 matchs disputés.

Mbaye Diagne, Galatasaray

Son séjour en Belgique aura été une courte durée. Prêté à Bruges en août 2019, Mbaye Diagne s’embrouille avec l’entraîneur et est écarté de l’équipe toute sa saison. De retour à la Case de départ, l’attaquant Sénégalais, qui a démarré la pré-saison avec Galatasaray pourrait bien quitter le navire truc. Il semble être sur le départ.

Demba Ba, Basaksehir

Champion en titre avec Basaksehir, Demba Ba, le plus ancien de la colonie sénégalaise a retrouvé son efficacité devant les buts. Ses 12 buts inscrits la saison dernière ont largement contribué au sacre du club d’Istanbul. Buteur en match de préparation, le joueur de 35 ans ne compte pas arrêter en si bon chemin.

Alassane Ndao, Karagümrükspor

L’ancien joueur de Dakar Sacré-coeur va évoluer en Super Lig avec Karagümrükspor, promu. Celui qui n’a pas pu jouer les matches officiels depuis 6 mois espère faire mieux cette année en Super Lig Turc, afin d’attirer le sélectionneur national des Lions : « J’ai de grands objectifs. Mon objectif est d’avoir une place dans l’équipe nationale du Sénégal et je vais réussir à l’avoir. »

Zargo Touré, Genclerbirligi

Le défenseur sénégalais va connaitre sa troisième année consécutive en Turquie. Il a démarré avec Trabzonspor ou il effectue une saison. C’est ensuite qu’il rejoint Genclerbirligi. En deux exercices, Zarco Toure compte 59 rencontres.

Babacar Kouma, Alanyaspor

Prêté cet été à Alanyaspor par Sassuolo pour une saison et demi, Babacar Khouma va connaitre le championnat turc pour la première fois de sa carrière. Il a déjà joué à la Fiorentina et à Lecce, a marqué 39 buts en 166 matches dans le championnat italien et réalisé 14 passes décisives. Il a récolté 5 buts et 3 passes décisives en 15 matches de la Coupe d’Italie, 8 buts et une passe decisive en Europa League sur 18 matches.

Mame Birame Diouf, Hatayspor

Libre de tout contrat, Mame Birame Diouf a accepté de rejoindre la Turquie pour relancer sa carrière, après quelques saisons passées à Stoke City. Il va évoluer à Hatayspor qui est promu pour la première fois de son histoire.

Dame Diop, Hatayspor

Mame Birame ne sera pas le seul Sénégalais à Hatayspor. Le milieu de terrain, Dame Diop, ancien de Touré Kunda et de la sélection U20 est dans ce club depuis l’an passé. Champion de la D2, il va également découvrir la Super Lig Turc.

Lamine Gassama Goztepe

Le défenseur sénégalais de 30 ans est l’un des patrons de son équipe. Arrivé en 2016 en provenance de Lorient, Lamine Gassama est parmi les plus anciens Lions en Super Lig Turc.

Pape Chérif Ndiaye, Goztepe

Il est peut-être le plus méconnu du grand public. Avant d’atterrir à Gotztepe, l’attaquant de 24 ans a joué cinq saison à Beveren et deux à Gorica. Il est décrit comme un joueur capable de joueur sur les côtés et dans l’axe de l’attaque.

Papy Djilobodji, Gaziantep

Il fait partie de ceux qui ont réussi à trouver une seconde jeunesse en Turquie. Papy Myson Djilobodji vient d’effectuer une très grande saison à Gaziantep, après un passage complètement raté à Guingamp. Il dispute 33 matchs de Super Lig et trouve le chemin des filets six fois. C’est d’ailleurs le défenseur qui a inscrit le plus de buts en Turquie en 2019-2020. Des performances à confirmer pour cette nouvelle campagne.

