D’après un communiqué parvenu à la rédaction de wiwsport, la sélection nationale U20 du Sénégal va entamer un stage de préparation en régime internat du 14 septembre au 6 novembre 2020, au centre de Développement technique de Toubab Dialaw. Parmi eux l’attaquant excentré de Diambars FC de Saly Ousseynou Niang.

Présent lors de la dernière CAN U20 au Niger, où le Sénégal avait perdu la finale devant le Mali aux tirs au but (1-1, TAB 4-5, Ousseynou Niang a apporté de la vitesse et de la percussion dans cette rencontre coaché par Malick Daf. Cette belle prestation lui a valu le titre de meilleur homme de la rencontre (Wafu Cup 2019 – Sénégal vs Mali).

