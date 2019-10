L’attaquant sénégalais de l’académie Diambars, Ousseynou Niang a ébloui ce soir le public Thiessois de part sa prestation XXL réalisée face à l’équipe nationale malienne.

Passeur décisif sur l’ouverture du score, l’international sénégalais U20 a été aussi à d’origine du penalty en toute fin de partie, bien exécuté par Madicke Kane ( 2-0).

Ousseynou Niang, finaliste de la CAN et quart de finaliste du Mondial de la catégorie a apporté de la vitesse et de la percussion durant toute la rencontre. Cette belle prestation lui a valu le titre de meilleur homme de la rencontre.

wiwsport.com