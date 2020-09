Gana Gueye ne restera pas au PSG en cas d’une belle offre informait wiwsport. Le club français qui ne compte plus beaucoup sur le milieu du terrain sénégalais pourrait miser sur lui pour recruter un autre milieu de terrain français, évoluant à Arsenal.

Le PSG se montre insistant sur le dossier de Matteo Gendouzi. Arsenal recherche activement un acheteur pour le milieu de terrain français de 21 ans à la veille de la nouvelle saison de Premier League, Séville et le PSG les derniers à manifester leur intérêt, ont déclaré des sources à ESPN.

Guendouzi a refusé les approches de Valence et de l’ Atalanta ainsi que de son ancien patron Unai Emery à Villareal informe notre source. Le directeur sportif de Séville, Monchi, est un grand fan de Guendouzi bien qu’il fasse face à la concurrence de son homologue Leonardo au PSG, les champions de Ligue 1 préparant un retour potentiel pour un joueur qui a commencé sa carrière dans leur académie de jeunesse.

Le PSG ne veut pas payer le prix fixé pour Guendouzi par Arsenal estimé à plus de 37 millions d’euros. Mais le champion de France pourrait offrir Julian Draxler ou Idrissa Gueye, un accord joueur plus cash s’ils poussent leurs intérêts informe notre source. L’ancien joueur d’Everton a toujours la cote en Angleterre. Il est de plus en plus poussé par la sortie en atteste les nombreux joueurs pistés par Leonardo pour le secteur de milieu de terrain.

