Chelsea est désormais très proche de faire signer Edouard Mendy. Une nouvelle offre s’est formulée ces dernières heures et le club anglais est « confiant » pour conclure l’accord les prochaines heures, informe le journaliste Fabrizio Romano. Conditions personnelles déjà convenues.

Selon France football, le gardien rennais Édouard Mendy ne s’est pas entraîné ce vendredi matin, deux jours avant le déplacement à Nîmes. En civil, accompagné de son conseiller, le gardien rennais est sorti des bureaux avant de quitter la Piverdière.

La décision finale appartient désormais au président rennais. Edouard Mendy veut rejoindre Chelsea et le club fait son possible pour le recruter. Selon le journaliste, c’est pourquoi Lampard a décidé de garder le silence sur cet accord pour respecter Rennes. Après avoir signé un nouveau gardien de but, Chelsea envisagera un déménagement pour Rice.

Chelsea are now close to sign Edouard Mendy from Rennes. New bid submitted on last hours and club ‘confident’ to complete deal on next hours. Personal terms already agreed. He’s pushing to leave and join #CFC… and he’s getting closer. 🔵 #Chelsea #transfers

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) September 11, 2020