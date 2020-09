Accord entre Rennes et Chelsea. Edouard Mendy est en route pour Londres pour la visite médicale et signature de son contrat.

La dernière offre de Chelsea est acceptée par le stade Rennais qui est prêt à laisser partir son gardien titulaire. Edouard Mendy serait en route pour Londres pour procéder à la traditionnelle visite médicale. Rennes aurait accepté l’offre de 21 millions d’euros de Chelsea.

C’est en remplacement de Képa que les blues se sont mis sur la piste d’Edouard Mendy (33 apparitions pour la formation de Ligue 1 la saison dernière et a réussi 13 clean-sheet dans toutes les compétitions). Le gardien de but sénégalais est proche de découvrir la Premier League.

Il faut rappeler que le club anglais a suivi Edouard Mendy avec ses belle prestations en Ligue 1. Ses bonnes performances avec le Stade Rennais font de lui l’un des meilleurs gardiens du championnat. Pour sa première saison avec les bretons, il a disputé 24 matchs en Ligue 1, a effectué 9 clean sheets et 19 buts concédés.

Il a 95% sur les duels gagnés au total et 100% en duel aérien gagné, sa précision en demi-passe est à 87% et 48% pour les longues balles. L’ancien pensionnaire de Reims a joué grandement dans la bonne saison des Rouge et Noir qui ont terminé à la 3e place du classement avec seulement 8 matchs perdus.

🚨 Edouard Mendy à Chelsea c'est fait ! Accord entre Rennes et Chelsea. Mendy est en route pour Londres pour la visite médicale et signature de son contrat. Officialisation à venir…

