Annoncé vendredi dernier que les Mourabitounes affronteront les Lions de la Teranga dans le cadre d’un match amical, le coach de Corentin Martins déclare que même si elle se joue dans un contexte particulier, cette rencontre reste « un vrai derby ».

« L’équipe du Sénégal est vice-championne de la dernière CAN et elle a également participé à la Coupe du monde 2018. Elle est représentée par des joueurs de qualité qui évoluent au haut niveau dans de prestigieux clubs et compétitions comme la Ligue des Champions.

Donc oui, pour nous, c’est un grand honneur de jouer contre le Sénégal et j’espère qu’on pourra faire un bon match. J’espère aussi qu’au sortir de cette rencontre, chacune des deux équipes sera contente d’avoir croisé l’autre car ce sera un derby très intéressant. » Nous dit-il dans le quotidien Record.

wiwsport.com