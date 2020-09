Balla Gaye 2 ne peut pas se glorifier devant Eumeu Sène. Ce dernier est sans conteste sa bête noire pour l’avoir battu à deux reprises.

La première fois, alors qu’Eumeu Sène était presque enterré, il va relancer sa carrière et sa renommée de prendre une ascension fulgurante.

Le 8 février 2009, dans l’antre du mystique stade Demba Diop, Eumeu Sène qui était alors inconnu par son adversaire, va lui flanquer un Caxabaal d’enfer. Balla Gaye 2 n’en revenait pas. Surpris par cette défaite, il avait les yeux sur le ciel et sur Eumeu Sène. Un coup d’arrêt pour Balla Gaye 2 qui restait à cette époque sur sept victoires consécutives pour avoir battu : Bathie Séras, Boy Sèye, Coly Faye, Ousmane Diop, Issa Pouye, Mbaye Diouf, et Tyson Jr.

Après cette défaite, Balla Gaye 2 de se refaire une nouvelle santé en dévastant tout sur son passage. Il atteindra la consécration lorsqu’il décrocha la couronne de Roi des arènes, le 22 avril 2012, en battant Yékini plus prêt et plus expérimenté.

Il retrouvera son éternel rival Eumeu Sène, le 5 avril 2015. Un combat revanche au cours duquel Balla Gaye 2 sera humilié à la face du monde par Eumeu Sène. Une défaite trop qui va forcer Balla Gaye 2 à un exil forcé.

Avec deux défaites contre Eumeu Sène, présenté comme sa véritable bête noire dans l’arène, Balla Gaye 2 n’a qu’un seul objectif. Retrouver Eumeu Sène pour effacer cette tâche indélébile dans sa carrière.

Eumeu Sène lui donnera t-il cette opportunité ?

Sunulamb