Le Comité Exécutif de la CAF s’est réuni le jeudi 10 septembre 2020 par visioconférence pour discuter de l’avenir des compétitions africaines et d’autres questions connexes, dans un contexte marqué par la pandémie de COVID-19.

A l’issue de la réunion, les décisions suivantes ont été prises et l’équipe nationale de Beach Soccer va accueillir la prochaine CAN. Le Sénégal a été déclaré hôte du tournoi final. Les finalistes représenteront l’Afrique à la Coupe du Monde de Beach Soccer de la FIFA, Russie 2021. Les détails du tournoi final seront communiqués en temps voulu, déclare la CAF.

Le comité exécutif de la Fédération sénégalaise de football avait annoncé qu’elle va présenter la candidature du Sénégal à l’organisation de la phase finale de la CAN. Avec l’aval du ministère des Sports, c’est fait et les lions joueront à domicile. Le Sénégal a remporté cinq phases finales de la CAN de beach soccer.

