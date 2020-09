Joint par nos confrères Record, Mohammed Makrouf Directeur de la Communication de l’instance, a accepté d’apporter des éclaircissements sur le match amical Sénégal-Maroc de ce 9 Octobre prochain à Rabat. Sans évoquer par ailleurs les conditions dans lesquelles elle se jouera en cette pandémie.

« Le communiqué officiel de la Fédération royale marocaine de football est très clair sur la question. On jouera deux matches, le premier contre le Sénégal le 9 Octobre et le second contre le Congo le 13 octobre à Rabat. Je ne suis pas entraîneur pour vous dire ce qui explique le choix du Sénégal. Ce qui est sûr, c’est que le Maroc et le Sénégal ont jugé nécessaire de jouer ce match amical de reprise. », affirme le directeur de communication de la FRMF.

Comme l’avait annoncé la presse marocaine, un stage de concentration dans un pays européen en octobre prochain. Le stage aura lieu du 5 au 13 octobre et permettra aux hommes de Vahid Halillhodzic de préparer les deux rencontres prévues. Alors le responsable en charge de la communication et des relations des différentes équipes nationales marocaines, Amine Mazzen nous dit dans Stades : » Il n’y aura pas de stage en Europe comme annoncé dans la presse marocaine. Les journalistes disent ce qu’ils veulent. L’équipe nationale va préparer ses deux rendez-vous à Rabat. Tout est programmé »

Wiwsport.com