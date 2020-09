Avec un onze très largement remanié, le PSG de d’Idrissa Gana titulaire, a perdu son premier match de la saison face à Lens ce soir, sur la plus petite des marques (1-0).

Le RC Lens remporte son premier match de la saison contre un PSG décimé et avec peu de saveur. Le seul et unique but de Ganago permet à Lens de prendre trois précieux points. La dernière fois que le PSG avait perdu son premier match de L1, c’était en 2011.

😳 La boulette du gardien Bulka #RCLPSG Victoire de Lens face au PSG de Gana Gueye 1-0#wiwsport pic.twitter.com/JreHAc8two — wiwsport.com 🇸🇳 (@wiwsport) September 10, 2020

wiwsport.com