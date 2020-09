Le transfert de l’attaquant Youssouph Badji au FC Bruges a permis à son club d’origine, le Casa Sports, de renouer les relations qu’il avait avec le champion de Belgique depuis les années 1980, a annoncé à l’APS Seydou Sané, le président du club fanion de Ziguinchor.

‘’La signature de Youssouph [Badji] a scellé nos retrouvailles avec cette équipe qui avait signé un accord de partenariat avec le Casa Sports à la faveur de la signature des contrats de Mamadou Teuw et de Tony Coly, dans les années 80’’, a rappelé M. Sané.

‘’L’accord était tombé en désuétude parce que les personnalités qui avaient porté le projet n’étaient plus en place’’, a expliqué le président du Casa Sports, élevé récemment au grade de Chevalier de l’ordre national du Lion par le président de la République.

‘’Il s’agira maintenant de mettre sur pied des accords devant transcender les personnes et lier les deux institutions’’, a-t-il précisé, se réjouissant des bons débuts de son ancien attaquant à Bruges. Youssouph Badji, auteur d’un bon début de saison, a été élu joueur du mois du champion de Belgique.

‘’C’est une bonne chose, même si nous savons tous qu’il est en phase d’apprentissage de haut niveau’’, a souligné le président du Casa Sports, louant le talent et l’humilité de Badji. ‘’Il sait qu’il doit continuer à travailler pour bénéficier de la confiance du staff technique de Bruges et de ses coéquipiers’’, a dit Seydou Sané. En janvier dernier, l’attaquant international des U20 du Sénégal a signé un contrat de quatre ans avec le FC Bruges. En ce début de saison, en Belgique, il est auteur de deux buts et d’une passe décisive.

Avec APS