Depuis que Gris Bordeaux a annoncé qu’il va restituer ses 10 millions FCFA à Gaston Mbengue, ce dernier n’a pas encore vu la couleur de l’argent.

Dix jours après, certains voix s’élèvent pour dire qu’il peut y avoir une réconciliation. Ce que le Don King dégage en touche pour déclarer qu’il n’a aucun problème avec Gris, mais qu’il doit rembourser ou qu’il lutte.

Le feuilleton en Gris et Gaston n’a pas encore connu son épilogue. Les jours passent, mais le problème reste entier. Gris Bordeaux avait secoué le monde de la lutte, en annonçant dans les colonnes de nos confrères L’Observateur qu’il allait se retirer de son combat contre Balla Gaye 2 et que, à la même occasion, il va restituer la somme de 10 millions FCFA que le promoteur Gaston Mbengue lui avait remis comme avancé sur cachet.

La réaction du patron de Gaston Productions ne s’était pas fait attendre. Il lui demandait de lui restituer les 10 millions FCFA en moins de 24 heures.

Dix jours après, c’est le statuquo. Gris Bordeaux n’est pas passé à l’acte. Qu’attend le 3ème Tigre de Fass pour honorer sa parole ? Lui seul détient la réponse puisque, dans le même temps, on parle d’une réconciliation entre Gris Bordeaux et Gaston Mbengue. Ce que ce dernier ne veut point entendre. Au bout du fil, le Don King des promoteurs de mettre les points sur les i « De qu’elle réconciliation parle-t-on ? Il faut que les gens sachent que je n’ai aucun problème avec Gris Bordeaux. On ne boxe pas dans la même catégorie. Je suis son père. La lutte n’est pas mon job, tandis que lui la lutte est son gagne-pain. Le problème est simple. Il a déclaré qu’il va me restituer mon argent. Mais depuis lors, je n’ai vu son ombre, ni les 10 millions FCFA. La solution est qu’il me rembourse mon argent ou qu’il lutte. Il n’a que ses deux choix », fulmine Gaston Mbengue, au bout du fil.

La balle est dans le camp de Gris Bordeaux. Soit, il rembourse les 10 millions FCFA au promoteur Gaston Mbengue ou bien il fait volte-face pour sauver son combat contre Balla Gaye 2.

Gris Bordeaux fera-t-il du wakh wakhèt ( se renier ) ?

