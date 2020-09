Plus que quelques semaines avant la sortie de FIFA 21. Mais avant de pouvoir tester le nouvel opus de la simulation, les équipes d’EA Sports ont dévoilé l’identité et les notes des 10 meilleurs joueurs du jeu, qui sort le 10 octobre prochain.

Sans surprise, les joueurs à vocation offensive sont majoritaires dans ce classement. Seuls un défenseur et un gardien de but figurent parmi les 10 meilleurs joueurs de FIFA 21 : La star Sénégalaise, Sadio Mané est bien présent dans ce top 10. Il a récolté deux points de plus par rapport à l’édition 2020 (88), Il est désormais à 90.

Lionel Messi, FC Barcelona (93)

Cristiano Ronaldo, Piemonte Calcio (92)

Robert Lewandowski, Bayern München (91)

Kevin De Bruyne, Manchester City (91)

Neymar Jr., Paris Saint-Germain (91)

Jan Oblak, Atletico de Madrid (91)

Sadio Mané, Liverpool (90)

Virgil van Dijk, Liverpool (90)

Kylian Mbappé, Paris Saint-Germain (90)

Mohamed Salah, Liverpool (90)

Liverpool est le club le plus représenté. Et certaines choses ne bougent pas, avec la domination encore et toujours du duo Messi-Ronaldo.

wiwsport.com avec sportskonbini