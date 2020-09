A vos marques, prêts, partez pour une nouvelle saison de la Premier League. Liverpool de Sadio Mané remet officiellement son titre en jeu dans un championnat qui n’a jamais été si ouvert.

En Angleterre, la Premier League reprend ses droits ce samedi 12 août, après une courte période de pause. Comme d’habitude, Les Lions seront sur la ligne de départ. Wiwsport vous fait le point.

Sadio Mané, pour une nouvelle saison de folie !

Arrivé à Liverpool en juin 2016, Sadio Mané a réussi à remporter la prestigieuse Premier League, après 30 ans de disette de son équipe, lors de la quatrième saison chez les « Reds ». Devenu un des leaders incontestables de l’effectif de Klopp, l’enfant de Bambali est très attendu pour une nouvelle saison de « confirmation ». Le champion en titre qui a déjà inscrit son nom dans les annales du football anglais tentera une saison de plus de briller au Royaume Unis. Et pourquoi pas remporter un nouveau trophée individuel après ceux du co-meilleur buteur de la saison 18-19 et du meilleur joueur de la défunte saison élu par les fans. Dans la foulée, Liverpool, candidat à sa propre succession vise à nouveau un doublé.

Cheikhou Kouyaté, Crystal Palace

Depuis son arrivé en 2018 à Crystal Palace en provenance de West ham, Cheikhou Kouyaté a su s’imposer dans l’effectif des Eagles. Meme si son début de saison a été un peu difficile, le milieu sénégalais est revenu au top de la forme, disputant ainsi 35 des 38 matchs de la saison en Premier League avec un but et une passe decisive dans son compteur. Dans les collimateurs de Galatasaray, le joueur de 30 ans qui semble se concentrer sur la nouvelle saison, a joué toutes les rencontres pre-saison de Crystal Palace. La saison à venir sera la huitième consécutive de Crystal Palace en Premier League, prolongeant ainsi leur plus longue période dans l’élite. Les Eagles n’ont terminé qu’une seule fois dans la moitié supérieure du tableau, et ce sera à nouveau l’objectif principal à l’approche de la nouvelle campagne.

Henry Saivet, Newcastle

Il a mis tout le monde d’accord sur son talent mais Henri Saivet peine toujours à s’imposer. Depuis son arrivé en janvier 2016, le milieu de terrain international sénégalais n’a fait que quelques apparitions pour le club anglais. Pour cet exercice 2020-2021, il est actuellement dans le groupe de Newcastle pour préparer la saison et son entraîneur espère le récupérer à son meilleur niveau. “C’est un très bon professionnel, mais je pense qu’il est juste de dire que nous devons aller lui trouver un club. Ce n’est malheureusement pas sa faute. Il s’entraîne tous les jours et c’est un très bon pro. Nous espérons pouvoir le récupérer au cours des prochaines semaines”, affirme Steve Bruce son entraîneur. Espérons pour le joueur de 29 ans que cette saison sera la bonne.

Lys Mousset, Sheffield United

Le franco-sénégalais Lys Mousset a connu un début explosif avec les « Blades ». Il s’est rapidement retrouvé comme un des favoris des fans et de son entraîneur. Cependant, des blessures insignifiantes et quelques problèmes personnels ont eu raison de sa saison passée. 30 matchs disputés sur 38, pas moins de la moitie en tant que titulaire, Lys Mousset tentera de retrouver sa patte pour cet exercice. Il a marqué six fois la saison dernière et attribué quatre passes décisives.

Nampalys Mendy, Leicester City

Franco – Sénégalais aussi, le milieu défensif qui avait rejoint Leicester en provenance de Nice, a récemment prolongé son contrat pour au moins trois saisons supplémentaires (2023). Nampalys Mendy qui sort d’une saison compliquée avec les Foxes sur le plan sportif n’a disputé que 7 matchs de Premier League dont 4 en tant que titulaire.

wiwsport.com