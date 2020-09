L’Union nationale des footballeurs professionnels du Sénégal (UNFPS) dirigée par le secrétaire général Lamine Mboup et le Syndicat des Entraîneurs de football du Sénégal (SEFES) avec à sa tête, Badara Sarr, se sont réunis ce mardi après-midi. Une rencontre dont la finalité a été une union syndicale des deux entités plus que jamais déterminées à unir leurs forces pour mener à bien leur combat.

À l’issue de la rencontre qui s’est à la Médina, chez le Président d’honneur de l’UNFP, le doyen Yatma Diop, ils ont convenu de réfléchir sur des stratégies et plans d’actions qui devraient être dévoilés prochainement. Réitérant leur volonté à mettre en avant le dialogue et la collaboration, ils espèrent trouver une issue favorable à leur situation compliquée du fait de la pandémie.

D’après Serigne Mansour Sarr, Membre du syndicat des entraîneurs de football, après une dizaine de mois sans percevoir de salaire pour la plupart d’entre eux, footballeurs et entraîneurs touchés par le même problème, sont déterminés à aller jusqu’au bout pour défendre les intérêts communs. D’après eux, il est primordial que les footballeurs professionnels et les entraîneurs soient traités en qualité d’employés et non en simples prestataires de services.

Dakar Actu