Accusée d’avoir été qualifié à Tokyo 2021, Khadjou Sambe se dit victime d’une conspiration visant à la briser, en lui prêtant des allégations qui ne sont pas les siennes.

« Il se trouve aussi que Rhonda et moi, avons des projets pour monter un club de surf et valoriser la pratique de ce sport chez les Sénégalaises pure souche. Car actuellement, ce sont des sénégalaises d’origine étrangère qui défendent souvent nos couleurs nationales dans une discipline dominée par les garçons.

Mais c’est au moment où notre école de surf dénommée Black Girls Surf cherchait à avoir les papiers de reconnaissance auprès de l’instance fédérale, que la pandémie de la covid-19 est apparue. Ce qui bloque donc le processus administratif pour cette reconnaissance officielle, mais on ne désespère pas de l’avoir un jour où l’autre. C’est dans ce sillage que j’ai eu des entretiens avec des médias, afin de me projeter comme étant une potentielle surfeuse professionnelle et de qualifier le Sénégal pour Tokyo 2021.

Mais jamais je n’ai fait des allégations allant dans le sens de dire que je suis déjà qualifiée pour les JO de 2021. C’est une conspiration orchestrée dans le seul but de me nuire. Mais en réalité, ce ne sont pas mes propos. », dit-elle dans Record.

