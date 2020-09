L’ancien pensionnaire de Oslo Football Académie a signé son contrat hier en présence de Ibrahima Ngom, représentant de Youssoupha Fall.

Recruté par Sheffield United pour un montant inconnu, le milieu de terrain a été directement envoyé dans le club belge partenaire, pour un prêt de 3 ans. Le club anglais a en effet jugé que le talent du jeune joueur venu de Saprsborg 08 (11 matchs – 4 buts – 1 passe décisive) devait encore mûrir et progresser dans l’élite belge. International malien dans la catégorie U20, il était dans le viseur de plusieurs clubs européens notamment Galatasaray.

« Il est logique que Coulibaly soit sur le radar de nombreux beaux clubs. Il n’a rejoint la première équipe de Sarpsborg 08 que l’année dernière et, malgré son âge, est devenu un maillon fort au milieu de terrain. Coulibaly a beaucoup de potentiel et je suis convaincu qu’il peut aussi devenir une place forte au milieu de terrain. Mais il ne faut pas oublier qu’Ismaila est encore jeune » a déclaré son nouvel entraîneur, Sander Van Praet.

