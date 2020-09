Le mercato s’annonce. Arrivé en 2016 à Liverpool en provenance de Southampton, Sadio Mané ne cesse de progresser au fil des années pour gravir les échelons. Chaque été, avant le début de la saison, son nom est associé à plusieurs grands clubs. Beaucoup de médias le mettent sur la liste de ceux qui partiront de Liverpool à chaque fois, mais il est toujours resté à Liverpool. Si pour le moment rien n’y fait, le nom de l’ancien de Génération Foot au Sénégal revient toujours à chaque mercato. Il est convoité par plusieurs grosses écuries, et après avoir pratiquement tout gagné avec les Reds, il pourrait être tenté par d’autres challenges, d’autres projets, d’autres défis.

Des raisons de partir

A l’issue de cette saison 2019-2020, Sadio Mané et tout l’effectif de Liverpool avec à sa tête Jurgen Klopp, ont remporté un trophée qui fuiait Liverpool depuis 1990. Après 30 ans de disette, le titre de champion est enfin revenu à Liverpool. Il était temps. Sadio Mané a maintenant presque tout remporté avec le club de Anfield.

Finaliste l’an dernier de la Coupe d’Afrique des Nations (CAN) qui s’est jouée en Egypte, Sadio Mané a remporté plusieurs trophées tant collectifs qu’individuels en club. Avec Liverpool, il a été vainqueur de la Ligue des Champions de l’UEFA (2019), de la Supercoupe de l’UEFA (2019), du mondial des clubs (2019), et enfin champion d’Angleterre en 2020.

Des récompenses individuelles ont suivi cette belle moisson récoltée entre 2019 et 2020. A 28 ans, l’envie d’autres défis peut le pousser à partir de Liverpool afin d’explorer d’autres horizons. Des horizons où n’importe lequel de ses fans pourra suivre son match en direct. C’est peut-être le moment pour lui de tourner cette page de sa carrière. Un bon projet dans lequel il sera le maître à jouer ou qui tournerait autour de lui peut l’intéresser.

L’autre raison qui peut pousser Sadio Mané à partir est financière. Une bonne proposition venant d’un cador européen pourrait aussi lui faire changer d’avis sur son avenir.

Quels genres de club pour Mané ?

Né en 1992, l’international Sénégalais se retrouve une nouvelle fois sur les tablettes de plusieurs clubs. Mais en voulant partir, il ne va pas rejoindre un club ‘’quelconque’’, qui n’a pas de prestige ou de notoriété. A voir son statut et son talent, les clubs qui peuvent s’attacher ses services ne sont pas légions. Le projet et les objectifs seront très déterminants dans le choix qu’il sera appelé à opérer.

Les sérieux prétendants

A chaque mercato hivernal ou estival, le nom Sadio Mané circule dans les petits papiers de plusieurs clubs. Malgré des tentatives, l’attaquant sénégalais n’a toujours pas bougé de Liverpool. Lors de ce mercato d’été, il sera une nouvelle fois sollicité, mais par quel club ?

Le Real Madrid

Entré dans la course pour enrôler l’international sénégalais déjà en 2018, le Real Madrid est le premier prétendant de Mané. Les dirigeants du club coaché par Zinedine Zidane ont toutes les raisons de vouloir s’atteler les services du meilleur joueur africain 2019.

Après le départ de Cristiano Ronaldo, le Real Madrid a besoin de plus d’explosivité sur le front de son attaque. Transféré pour le remplacer, Eden Hasard n’a pas su faire le job. Le belge est resté tout le temps blessé la saison écoulée. Au milieu de terrain, Toni Kroos et Luka Modric n’ont plus leurs jambes de 20 ans. Il ont besoin de relais de temps en temps.

Certes, il y a Vinicius, Valverde, Asencio et autres qui assurent la relève, mais l’arrivée d’un homme d’expérience fera encore du bien au club.

Juventus

A l’arrivée de Pirlo, c’est un nouveau projet de jeu qui est en train d’être installé à la Juventus. Plusieurs joueurs sont poussés vers la sortie. Or qui dit départ, dit également arrivée. Après le coup de balai, place sera laissée au recrutement. Pour son animation offensive, l’ancien de l’AC Milan pourrait penser au sénégalais. Si l’on prend en compte le fait que Paulo Dybala songerait aussi à partir, Sadio Mané ferait du bien à la Vieille Dame.

Le FC Barcelone

Le feuilleton Messi peut faire comprendre beaucoup de choses aux dirigeants Blaugranas, dont le plus important est : Messi n’est pas éternel, il peut partir à tout moment. Le contrat de la Pulga arrive à expiration l’an prochain, et ce n’est pas sûr qu’il prolonge avec tout le déballage fait cet été.

Après l’échec de Coutinho, Griezman, le Barça peut essayer la piste Sadio Mané. Le nom de l’international sénégalais est même déjà évoqué à plusieurs reprises comme étant l’une des pistes auxquelles songeraient le FC Barcelone pour remplacer Messi en cas de départ.

Outre ces trois clubs, on peut aussi citer l’Inter Milan, le PSG ou encore Manchester City.

