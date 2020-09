Face au coronavirus, les clubs de football sont désormais soumis à des tests. Une ouf deux fois par semaine. Un exercice que n’apprécie pas particulièrement Omar Daf.

L’unique entraineur africain d’une formation professionnelle en Europe n’en peut déjà plus. “Pfff… on ne s’y habitue pas, c’est désagréable, mais bon après on n’a pas le choix. Deux fois par semaine, c’est lourd. Plus tôt ça se termine, mieux ce sera“, lâche le Sénégalais au micro de France-bleu

Même son de cloche chez son joueur Joseph Lopy. “Je ferme les yeux, je le laisse faire (le préleveur) parce que s’il se loupe, il recommence, donc il vaut le laisser bien faire son travail“, ajoute t-il. Sochaux compte deux victoires en 2 journées en ce début de championnat.

source: africatopsports